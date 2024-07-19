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Семенов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
9,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Чудовская волость
Место
Боровие
Место события
Боровие, Чудовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2078
Семенов Семен - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Семенов Семен кр. д. Боровие Чудовской в.

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