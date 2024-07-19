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Сенин Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сенин Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
339
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Грузина
Место события
Грузина, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2075
Сенин Алексей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Сенин Алексей кр. с. Грузина

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