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Савкян Василий Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савкян Василий Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
696
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Грузина
Место события
Грузина, 0, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2073
Савкян Василий Григорьевич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Савкян Василий Григорьевич кр. села Грузина

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