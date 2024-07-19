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Соловьев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соловьев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
1394 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Грузина
Место события
Грузина, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2072
Соловьев Василий - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Соловьев Василий свящ. с. Грузина

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