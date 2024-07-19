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Сорокин Василий Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сорокин Василий Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2087 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Чудово
Место события
Чудово, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2070
Сорокин Василий Иванович
Текст оригинальной записи
Сорокин Василий Иванович ст. Чудово

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