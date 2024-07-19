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Спиридонов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Спиридонов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
20 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Марьинская волость
Место события
Марьинская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2066
Спиридонов Никифор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Спиридонов Никифор кр. Церскосельского у. (Марьинская в.)

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