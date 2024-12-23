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Семенов Ефим Михаилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Ефим Михаилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
402
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Любань
Место события
Любань, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 56.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2063
Семенов Ефим Михаилович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Семенов Ефим Михаилович Маловишерский мещ. ст. Любань

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