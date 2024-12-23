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Семенов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
260
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Любань
Место события
Любань, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2062
Семенов Иван
Текст оригинальной записи
Семенов Иван ст. Любань

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