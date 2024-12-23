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Степанов Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
436
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Любань
Место события
Любань, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2060
Степанов Владимир
Текст оригинальной записи
Степанов Владимир станц. Любань

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