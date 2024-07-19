Сутеев Осип Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутеев Осип Никифорович

Сутеев Осип Никифорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сутеев Осип Никифорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1033
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Любнь
Место события
Любнь, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2059
Сутеев Осип Никифорович
Текст оригинальной записи
Сутеев Осип Никифорович станц. Любнь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.