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Семенов Михаил Михаилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Михаил Михаилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
341 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Любань
Место события
Любань, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2057
Семенов Михаил Михаилович
Текст оригинальной записи
Семенов Михаил Михаилович станц. Любань

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