Соловьев Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Лаврентий

Соловьев Лаврентий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соловьев Лаврентий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
5,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место события
Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2054
Соловьев Лаврентий - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Соловьев Лаврентий дворян. Пельгорской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.