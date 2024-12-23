Савельев Семен Константинович
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Савельев Семен Константинович
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Сословие
- мещанство
- Ценз
- 0,1
- Губерния
- Новгородская губерния
- Уезд
- Новгородский уезд
- Место
- Любань
- Место события
- Любань, Новгородский уезд, Новгородская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2051
Савельев Семен Константинович - сословие: мещанство
- Текст оригинальной записи
- Савельев Семен Константинович Колпинский мещ. ст. Любань
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