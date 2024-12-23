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Савельев Семен Константинович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Семен Константинович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
0,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Любань
Место события
Любань, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2051
Савельев Семен Константинович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Савельев Семен Константинович Колпинский мещ. ст. Любань

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