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Соколов Николай Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Соколов Николай Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Любань
Место события
Любань, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2050
Соколов Николай Васильевич
Текст оригинальной записи
Соколов Николай Васильевич художник ст. Любань

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