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Силантьев Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Силантьев Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
2,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Апраксинская волость
Место
Кривина
Место события
Кривина, Апраксинская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2047
Силантьев Дмитрий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Силантьев Дмитрий кр. д. Кривина Апраксинской в.

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