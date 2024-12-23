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Самсонов Егор Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Самсонов Егор Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1542 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Любань
Место события
Любань, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2046
Самсонов Егор Алексеевич
Текст оригинальной записи
Самсонов Егор Алексеевич ст. Любань

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