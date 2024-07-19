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Струне Ян Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Струне Ян Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
53,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Марьинская волость
Место события
Марьинская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2044
Струне Ян Яков - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Струне Ян Яков кр. Марьинской в.

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