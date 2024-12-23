Свиргздин Петр Яковлев
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Свиргздин Петр Яковлев
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Ценз
- 93,4
- Губерния
- Новгородская губерния
- Уезд
- Новгородский уезд
- Волость
- Пельгорская волость
- Место
- Жары
- Место события
- Жары, Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2043
Свиргздин Петр Яковлев
- Текст оригинальной записи
- Свиргздин Петр Яковлев приписанный к д. Жары Пельгорской в. ст. Ушаки
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