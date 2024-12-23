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Свиргздин Петр Яковлев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Свиргздин Петр Яковлев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
93,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место
Жары
Место события
Жары, Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2043
Свиргздин Петр Яковлев
Текст оригинальной записи
Свиргздин Петр Яковлев приписанный к д. Жары Пельгорской в. ст. Ушаки

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