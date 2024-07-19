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Степанов Николай Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Николай Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
35
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Марьинская волость
Место события
Марьинская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2042
Степанов Николай Васильевич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степанов Николай Васильевич кр. Марьинской в.

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