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Рогов Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рогов Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
3,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Косицкая волость
Место
Доскина
Место события
Доскина, Косицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2041
Рогов Дмитрий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Рогов Дмитрий кр. д. Доскина Косицкой в.

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