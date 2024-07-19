Родовин Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодовин Давид

Родовин Давид

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Родовин Давид
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место события
Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2038
Родовин Давид
Текст оригинальной записи
Родовин Давид Крестецкого у. Межников. в. (Трясов. в.)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.