Рейман Теодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРейман Теодор

Рейман Теодор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рейман Теодор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Троицкая волость
Место события
Троицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2035
Рейман Теодор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Рейман Теодор кр. 2-го Карповского общ. Троиц. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.