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Ролле Ян Кристов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ролле Ян Кристов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Троицкая волость
Место события
Троицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2034
Ролле Ян Кристов - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Ролле Ян Кристов Новгородский мещ. Троицкая в.

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