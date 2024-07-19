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Рекке Крист

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рекке Крист
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
военные
Ценз
18,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место события
Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2033
Рекке Крист - сословие: военные
Текст оригинальной записи
Рекке Крист отст. рядовой Чернов. в.

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