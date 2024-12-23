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Рейк Виль

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рейк Виль
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Дубровке
Место события
Дубровке, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2031
Рейк Виль
Текст оригинальной записи
Рейк Виль курляндец прож. в д. Дубровке Чернов. в.

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