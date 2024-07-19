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Русеев Петр Артамонович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Русеев Петр Артамонович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
229,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2030
Русеев Петр Артамонович
Текст оригинальной записи
Русеев Петр Артамонович кол. ассес.

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