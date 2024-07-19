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Рубцов Александр Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рубцов Александр Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
102,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2029
Рубцов Александр Иванович
Текст оригинальной записи
Рубцов Александр Иванович куп. сын

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