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Родионов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Родионов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
35,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Радоли
Место события
Радоли, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2022
Родионов Федор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Родионов Федор кр. д. Радоли Самокражск. в.

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