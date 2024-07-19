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Редихин Александр Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Редихин Александр Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Косиц. в.
Место события
Косиц. в., Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2019
Редихин Александр Григорьевич
Текст оригинальной записи
Редихин Александр Григорьевич губ. секр. (Косиц. в.)

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