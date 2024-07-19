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Романов Михей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Романов Михей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Косицкая волость
Место
Смыча
Место события
Смыча, Косицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2018
Романов Михей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Романов Михей кр. д. Смыча Косиц. в.

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