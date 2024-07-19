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Романов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Романов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
20,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Косицкая волость
Место события
Косицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2017
Романов Петр - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Романов Петр мещ. Косицкая вол.

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