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Рогалевский Никита Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рогалевский Никита Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Шимская волость
Место
Велебиц
Место события
Велебиц, Шимская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2016
Рогалевский Никита Иванович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Рогалевский Никита Иванович кр. д. Велебиц Шимск. в.

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