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Родионов Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Родионов Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
78,6 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Заполья
Место события
Заполья, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2015
Родионов Григорий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Родионов Григорий кр. д. Заполья Самокражск. в.

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