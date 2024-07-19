Ронжевский Лукиан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРонжевский Лукиан Данилович

Ронжевский Лукиан Данилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ронжевский Лукиан Данилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
319
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Селищенские казармы
Место события
Селищенские казармы, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2013
Ронжевский Лукиан Данилович
Текст оригинальной записи
Ронжевский Лукиан Данилович Селищенския каз.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.