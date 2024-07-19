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Ролов Николай Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ролов Николай Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
630
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Грузино
Место события
Грузино, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2012
Ролов Николай Иванов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Ролов Николай Иванов кр. с. Грузино

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