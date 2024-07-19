Ражев Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРажев Петр Григорьевич

Ражев Петр Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ражев Петр Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
59 5 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Грузина
Место события
Грузина, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2011
Ражев Петр Григорьевич
Текст оригинальной записи
Ражев Петр Григорьевич крсела Грузина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.