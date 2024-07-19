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Руэ Иргин Фриц

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Руэ Иргин Фриц
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
66,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Чудовская волость
Место события
Чудовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2010
Руэ Иргин Фриц - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Руэ Иргин Фриц кр. Коломовского общ. Чудовской в.

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