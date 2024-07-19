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Парфонов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Парфонов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
3,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Острова
Место события
Острова, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2005
Парфонов Василий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Парфонов Василий кр. д. Острова Чернов. в.

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