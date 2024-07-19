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Пономарев Иван Петров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пономарев Иван Петров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
8,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Дубни
Место события
Дубни, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 1994
Пономарев Иван Петров - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Пономарев Иван Петров кр. д. Дубни

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