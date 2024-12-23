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Пантелеев Спиридон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пантелеев Спиридон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Завала
Место события
Завала, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 1990
Пантелеев Спиридон - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Пантелеев Спиридон кр. д. Завала Трясов. в.

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