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Павлов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Павлов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
8,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Сидоркова
Место события
Сидоркова, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 1985
Павлов Петр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Павлов Петр кр. д. Сидоркова Трясов. в.

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