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Поликарпов Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Поликарпов Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
22
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Троицкая волость
Место
Головской
Место события
Головской, Троицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 1981
Поликарпов Петр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Поликарпов Петр кр. д. Головской Троиц. в.

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