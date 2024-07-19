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Петров Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
10,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Налючская волость
Место
Заполья
Место события
Заполья, Налючская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 1977
Петров Иван - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Петров Иван кр. д. д. Заполья Троиц. в.

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