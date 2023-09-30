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Шишков Иван Абрамов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Шишков Иван Абрамов
Пол
муж
Дата призыва
1880
Дата рождения
18.04.1858
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Русаново
Нас.пункт
д. Русаново, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
18.04.1858 ст.

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