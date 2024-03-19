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Широков Николай Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Широков Николай Петров
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
09.04.1885
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Альяшево
Нас.пункт
с. Альяшево, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.04.1885 ст.

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