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Шепталов Николай Владимиров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Шепталов Николай Владимиров
Пол
муж
Дата призыва
1891
Дата рождения
09.05.1875
Сословие
из личного двор. Варшавской губ.
Губерния
Варшавская губ.
Нас.пункт
Варшавская губ. губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.05.1875 ст.

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