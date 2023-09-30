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Савельев Сергей Сергеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Савельев Сергей Сергеев
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
05.10.1881
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.10.1881 ст.

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