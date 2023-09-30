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Рубцов Александр Александров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Рубцов Александр Александров
Пол
муж
Дата призыва
1893
Дата рождения
05.09.1872
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.09.1872 ст.

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