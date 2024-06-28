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Макарцев Василий Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Макарцев Василий Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
15.03.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Горячкино (Космона, Кочка)
Нас.пункт
д. Горячкино (Космона, Кочка), Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.03.1882 ст.

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