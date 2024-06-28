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Макаров Никита Игнатьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Макаров Никита Игнатьев
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
07.08.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Дудкино
Нас.пункт
с. Дудкино, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.08.1892 ст.

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